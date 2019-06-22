جنرال إيراني: إطلاق رصاصة على إيران سيشعل المصالح الأميركية

جدة - عمرو شويل طهران - الخليج 365:

حذر الجيش الإيراني، اليوم، الولايات المتحدة، من أن أي هجوم على أراضي إيران ستكون له عواقب مدمرة للمصالح الأميركية في المنطقة.

وقال العميد أبو الفضل شكارجي الناطق باسم هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، في مقابلة مع وكالة “تسنيم”، إن “إطلاق رصاصة واحدة باتجاه إيران سيشعل مصالح أميركا وحلفائها” في المنطقة.