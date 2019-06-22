شكرا لقرائتكم الحوثيون يواصلون احتجاز شحنات دوائية إغاثية وسط اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، احتجاز أربع شاحنات محملة بمحاليل خاصة بمركز الغسيل الكلوي، في الجمرك الذي استحدثته العام الماضي، في المدخل الجنوبي لمدينة إب وسط اليمن والخاضعة لسيطرتها.

وقالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي، واصلت احتجاز أربع شاحنات دوائية إغاثية قادمة من عدن، مُحمّلة بمحاليل خاصة بمركز الغسيل الكلوي التابع لهيئة مستشفى الثورة بمدينة إب.

وبحسب المصادر، فقد وصلت الشاحنات قبل أسبوع إلى محافظة إب، واستقر بها الحال في حوش الجمارك بمنطقة ميتم، ولم يتم الإفراج عنها حتى اللحظة، حيث تطالب الميليشيات بمبالغ مالية للإفراج عنها.

وحذر مراقبون من تعرض هذه المحاليل للتلف، خصوصا في ظل بقائها تحت الشمس، داعيين إلى ضرورة قيام المستشفى بالإجراءات اللازمة للإفراج عن الشاحنات حتى لا تنتهي، خصوصا في ظل معاناة مرضى الفشل الكلوي في المحافظة.

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وعمدت ميليشيا الحوثي على احتجاز شاحنات الأدوية والمساعدات الطبية، لمختلف المنظمات المحلية والدولية، حيث تفرض الميليشيا مبالغ مالية كبيرة، مما تتسبب في تعرض بعضها للإتلاف بسبب بقائها المستمر تحت حرارة الشمس.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أعلن، الخميس، إنه بدأ تعليقاً جزئياً لعمليات تقديم المساعدات الغذائية في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي في اليمن.

وقال بيان نشره البرنامج على موقعه الرسمي،"وفي هذه المرحلة، وبدعم من جميع هيئات الأمم المتحدة، قررنا تعليق أعمالنا في مدينة صنعاء فقط، مما سيؤثر على حوالي 850 ألف شخص".

وحذر مدير البرنامج ديفيد بيزلي، في إحاطته لمجلس الأمن الاثنين الماضي، من احتمال البدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجياً هذا الأسبوع بسبب تحويل المساعدات لأغراض غير المخصصة لها وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.