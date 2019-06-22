الاتحاد للطيران تعلق رحلاتها في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية عن تعليق "العمليات الجوية عبر المجال الجوي الإيراني فوق ​مضيق هرمز​ وخليج عمان"، مشيرة إلى أنها "ستسّير رحلاتها على طرق بديلة إلى عدد من الوجهات من وإلى أبوظبي، وذلك حتى إشعار آخر".

وأكّدت الشركة، في بيان، أنها "قامت بالتشاور عن كثب مع الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة لتقييم الإجراء الأميركي، بعد القرار الصادر أمس عن إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بحظر شركات الطيران الأميركية من التحليق في جزء من المجال الجوي الإيراني.

وأوضحت أن "هذه التغييرات في المسار الجوي ستؤدي إلى تأخر بعض الرحلات المغادرة من مطار أبوظبي الدولي نظرًا للازدحام المتزايد في المجال الجوي المتوفر، كما ستزيد من وقت الرحلات على بعض الوجهات".

وتشدد على أن "سلامة ضيوفنا وطواقمنا الجوية تبقى في قمة أولوياتنا وسنستمر في التشاور مع السلطات المعنية والقيام بتقييم المخاطر لضمان عدم المخاطرة بمعايير السلامة".