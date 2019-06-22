الخارجية البريطانية: وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط يزور إيران غدًا

أعلنت ​وزارة الخارجية البريطانية​ أن "وزير ​الدولة​ لشؤون ​الشرق الأوسط​ ​اليستر بيرت​ يزور ​إيران​ غدًا"، مشيرة إلى أن "الزيارة تشكل فرصة لمزيد من التواصل مع الحكومة الايرانية".

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