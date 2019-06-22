سلطات ايران: مجالنا الجوي آمن ومفتوح أمام رحلات كافة شركات الطيران

أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية رضا جعفر زاده أن "المجال الجوي الذي تسيطر عليه إيران فوق الخليج الفارسي ومسارات الرحلات الأخرى آمن تماما ومفتوح أمام رحلات كافة شركات الطيران". وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أصدرت أمرا طارئا الخميس يحظر على شركات الطيران الأميركية التحليق في مجال جوي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان. وتتخذ شركات طيران دولية إجراءات احترازية ذات صلة.

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