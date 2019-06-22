خواجة: الأميركي يمارس بلطجة على إيران وبالتالي من حقها الدفاع عن نفسها

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة أن "الأميركي يمارس بلطجة على إيران وبالتالي الإيراني في موقع الدفاع عن النفس وهذا من حقه، فهو لديه أيضا كرامة وغزة نفس وإرادة صلبة"، مشيرا الى أن "صناع القرار في الولايات المتحدة الأميركية يتماهون مع العدو الإسرائيلي".
ورأى خواجة في حديث تلفزيوني أن "ما حصل بعيدا عما يحدث خليجيا هو درس أن الإرادة أولا بمعزل عن القوة، فاذا لا إرادة مهما إمتلكنا أسلحة لا يمكن أن ندافع عن أنفسنا"، لافتا الى أنه "لا يمكن المقارنة بين القوة العسكرية الإيرانية والأميركية والقبعة ترفع للصلابة الايرانيةو يسجل للسيد على الخامنئي أنه رفض استلام رسالة ترامب".
وأوضح أن "الإيراني يقول أن فائض القوة قد يكون عبء على صاحبة، والدليل على ذلك التصريحات الأميركية المتناقضة التي بدأت مع تحشيد الأساطيل البحرية المنتشرة في كل المنطقة"، مضيفا: "إيران تتزعم محورا رافضا لصفقة القرن".
وسأل خواجة: "من يتجرأ التنازل عن فلسطين والقدس؟"، معتبرا أن "الموقف الإيراني وحلفائها يخفف من إندافع الجامعات المسوقة لهذه الصفقة".
ولفت الى أن "الأوروبي بشكل أو بآخر هو ضده الصفقة بينما هناك دول عربية معها"، معتبرا أن "الموقف الفلسطيني الموحد والقزى الحاضنة له ستسقط صفقة القرن".
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