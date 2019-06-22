لفت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في كلمة له خلال افتتاح مكتب هيئة قضاء رأس بعلبك الى أن " تضحياتهم شهداء الجيش اللبناني يجب أن تذهب لبناء الوطن ولا ثمن لها"، مؤكدا أن "لا أحد يستطيع أن يزايد على التيار الوطني الحر في محبته للجيش اللبناني"، مضيفا: "لا يحاولن أحد الدخول بيننا لان لدينا مسيرة نضال، وكلنا خرجنا من رحم المؤسسة العسكرية ونبدأ من أعلى الهرم رئيس جمهوريتنا"، مشددا على اننا "نقف الى جانب قيادة الجيش في الاصلاح الذي تقوم به، وبكل الاحوال نحب الجيش وعندما يكون هناك أخطاء نتحدث عنها وجميعنا نريد مؤسسات تحمينا".
ورأى أن "هذه المنطقة غنية بتنوعها الاسلامي المسيحي وجميع أهلها قاوموا الارهاب وانتصروا"، لافتا الى أننا "ندرك أن هناك جيش ومقاومة وأهل المنطقة حاربوا وانتصروا وذلك بسبب ايمانهم، واليوم المقاومة الاقتصادية ستساعدهم على الانتصار"، لافتا الى أننا "نبقى بأرضنا بالزراعة والانتاج والايمان بالارض".
واضاف: "أهالي رأس بعلبك تمسكوا بأرضهم وهكذا عشنا بمجتمع تكاملي"، لافتا الى أن "وجودنا بالارض يتم الحفاظ عليه بالفكر المنفتح وفي هذه المنطقة "التيار الوطني الحر" غني بتنوع الطوائف بداخله"، مشددا على اننا "تعرضنا لحملة بسبب حزف أشخاص من "التيار" بسبب طائفتهم والواقع أن الحزف جاء بسبب الالتزام"، مشيرا الى أن "المنطقة واضافة الى حرمانها حرمت من أن يكون لها نواب من "التيار الوطني الحر" يمثلونها".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: لا يزايد أحد على محبتنا للجيش ونقف بجانب قيادته بالاصلاح الذي تقوم به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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