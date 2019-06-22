أبو فاعور: لن تحصل فتنة في وسط الموحدين الدروز

أكّد وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​، ممثلًا رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​، في حفل اطلاق وتدشين ​البناء​ المستحدث من مشروع بناء "مزار الست سارة" في بلدة ظهر الأحمر، أن "كل المحاولات التي تجري لن تصل الى نتيجة من الخارج ومن الداخل سواء كانت من بعض الأنظمة القريبة التي تحتضر والتي باتت بالكاد تسيطر على أرضها وشعبها أو بعض الايحاءات الداخلية التي تعتقد بأنها تستطيع أن تغطس في نفس مياه النهر من جديد ف​المياه​ جرت"، مشيرًا إلى أن "ما يحصل اليوم لن يصل الى نتيجة الا المحمودة ولن تحصل فتنة في وسط الموّحدين ​الدروز​، لأن هذه العمائم ​البيضاء​ بتوجيهات سماحتكم والمشايخ الاجلاّء ستمنع الفتنة وكذلك وعي أبناء الطائفة سيدحضها".

وشكر أبو فاعور "أهالي بلدة ظهر الأحمر ولجنة الوقف على سعيها الدائم للقيام بهذا المشروع المهم لاستضافة هكذا لقاءات ولايجاد هذه المساحة للجيل الجديد للتعرف على إرثنا وحقيقته الذي يجب ان يعيش مع الاجيال ​الجديدة​ وهو وطني منفتح كان يقول ​كمال جنبلاط​ انه ارث ليبرالي منفتح وهو كذلك بقدر تمسكه بمنهج السلف الصالح والقيم بقدر انفتاحه على الآخرين".