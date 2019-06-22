اللقيس: الدولة اللبنانية تهمل قطاع الزراعة ومشاكلنا فيه كثيرة

أكّد وزير الزراعة ​حسن اللقيس​، أن "علاقتنا بالمنظمة الدولية "​الفاو​" تاريخية و​لبنان​ يعتبرها منظمة في غاية الأهمية، يهمنا مشاركة لبنان كبلد زراعي رغم إهمال الدولة لهذا القطاع حتى الآن. لذلك نمد يد العون للدول المانحة والمنظمة الدولية كي نستطيع تحقيق توازن في إيرادات الدولة والنهوض ب​القطاع الزراعي​ في بلدنا لبنان"، لافتًا الى أن "مشاكلنا الزراعية كثيرة لذلك تكمن الأهمية بالعلاقة مع المنظمة العالمية للتغذية وهي أهم المنظمات في العالم التي تعنى بالزراعة، كما أن مشاركتنا في الدورة هي فرصة للقاء عدد من المشاركين من مختلف الدول ولديهم خبرات كافية في المجال الزراعي ممكن الإفادة منها لتحسين أوضاعنا".

وأشار اللقيس، خلال حفل عشاء أقامته ​السفارة اللبنانية​ في روما بدعوة من السفيرة ميرا ضاهر، خبراء في المنظمة العالمية للتغذية "الفاو" وفاعليات لبنانية واجنبية، في اطار زيارته الى العاصمة الايطالية للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر "الفاو" وانتخاب أعلى هيئة إدارية للمنظمة، إلى "لبنان خصص مليوني دولار كمساهمة لإنشاء المركز الإقليمي نظرًا لاهميته"، مذكرًا بـ"المشاريع الاستراتيجية التي ينفذها لبنان بعد توقيع العديد من المشاريع".

وأعلن عن "توقيع مشروع تعاون مع ​منظمة الفاو​ منذ العام 2015 التي بالتعاون مع ​وزارة الزراعة​ والجهات المعنية الاخرى تعمل على مكافحة عمل الأطفال في قطاع الزراعة الذي أخذ منحى تصاعديًا منذ أزمة ​النازحين السوريين​، حيث بلغ حده الاسوأ لجهة ساعات العمل الطويلة في الظروف الصعبة، إضافة الى خطر التعرض للآلات الزراعية والمبيدات وغيرها من المعاملة السيئة والتحرش".