الاباتي نعمة الله الهاشم: رسالتنا الاولى كمسيحيين هي أن نشهد ليسوع

لفت رئيس ​الرهبانية اللبنانية المارونية​ الاباتي ​نعمة الله الهاشم​ في العظة التي القاها خلال ترأسه القداس الالهي في ​دير مار مارون عنايا​ بذكرى شفاء نهاد الشامي الى أن "رسالتنا الاولى كمسيحيين هي أن نشهد ليسوع المخلص ولكلمة الله الذي تجسد وعلمنا وعاش معنا وصلب ومات وقام وأعطانا الخلاص"، مشيرا الى أنه "وبهذا الشكل تتحدد رسالة كل مؤمن وهي أن يشهد ليسوع".

وأشار الى أننا "نعرف جميعنا أنه عندما نمر بأزمات سياسية ومادية أو نفسيه الأمر الاساسي هو من يرافقنا وقت المشكلة ونعرف جيدا أن يسوع والروح هم معنا وهذا يساعدنا على تخطي كل مشاكل ​الحياة​".

وشدد على أننا "الله يدرك كيف يجعلنا نشعر بحضوره بحياتنا"، لافتا الى أننا "سنعود ونحن نشعر بوجوده بجانبنا في مشاكلنا".