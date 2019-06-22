الصليب الأحمر الدولي يُسلم لوازم الصيانة الكهربائية للفرق الفنية في عين الحلوة

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأن "مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتنسيق مع ممثلي اللجان الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، باشروا بتسليم مسؤولي لجان القواطع في المخيم لوازم ومعدات صيانة الأعطال الكهربائية وهي تضم تجهيزات عديدة ومنها اكسسوارات إنعاش، فيوزات، مقدح، اكسسوارات ترانسات، كوتات كوابل، كابل كهرباء بطول خمسين متر، سُلمْ ألمنيوم طول تسعة أمتار".
وأكد مندوبو الصليب الأحمر أن "التقدمة هي لمصلحة عمل فريق الصيانة في القاطع، بهدف تسهيل عملية الصيانة، وتخول التقنيين في فرق الصيانة من تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة بسهولة وبدءاً من المحطات الأساسية وحتى إمتدادات الشبكة".
واضاف: "يستهدف الصليب من التقدمة أيضاً الحد من الإستعانة بالمصادر الخارجية في إصلاح الأعطال، ولا تتحمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر صيانة المعدات واللوازم المسلّمة أو إصلاحها أو إستبدالها، ولا تتحمل مسؤولية أي عطل ينتج عن إستخدام هذه المعدات أيضاً".
من جهتها، أعربت اللجنة الشعبية عن بالغ شكرها وتقديرها لدور الصليب الأحمر في تحسس حاجات أهلها، ومساندتهم في قضاياهم وحاجاتهم الإنسانية والعيش بكرامة.
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