شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع اللجنة الدينية بالبرلمان لبحث مشكلات أراضى وإسكان الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وبحضور سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية.

‌ وتناقش اللجنة خلال الاجتماع، طلب إحاطة بشأن المطالبة بإقامة مركز شباب على 4 أفدنة تابعة لهيئة الأوقاف المصرية بجوار نادي الزرقا الرياضي من الناحية الشرقية بفارسكور – دمياط، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال طرابية، بشأن إهدار أراضي الأوقاف لصالح بعض الأشخاص والمطالبة بحصر أراضي الأوقاف بمنية النصر محافظة الدقهلية. Advertisements ‌ ‌ كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمود عبد السلام الضبع، بشأن الإجراءات التي تقوم بها هيئة الأوقاف المصرية بخصوص العمارات السكنية القديمة الكائنة بميدان المحطة بمدينة قنا. ‌

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