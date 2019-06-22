شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاعات الرأى التركية: مرشح المعارضة سيتفوق على نصير أردوغان فى إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مركز دراسات متخصص فى استطلاعات الرأى فى إسطنبول الستار عن نتائج آخر استطلاعات الرأى بشأن انتخابات الإعادة على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى المقررة فى 23 يونيو، حسبما نشرته صحيفة "زمان" التركية.

أوضحت نتائج استطلاع الرأى الأخير أن مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض أكرم إمام أوغلو تقدَّم على مرشح العدالة والتنمية ورئيس البرلمان السابق بن على يلدريم، بخمس نقاط، واجرى استطلاع الرأى فى الفترة بين 17-19 يونيو فى مناطق مختلفة من إسطنبول، بمشاركة 1.500 شخص، عن طريق الاتصالات الهاتفية.

وحصل إمام أوغلو مرشح المعارضة على 52.11% من الأصوات، بينما حصل بن على يلدريم على 47%، وحصل مرشح حزب السعادة نجدت جوكتشينار على 0.84% من الأصوات.

جدير بالذكر أن بن على يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم خسر إسطنبول فى الانتخابات البلدية التى جرت فى 31 مارس الماضى، لصالح المرشح عن حزب الشعب الجمهورى المعارض، أكرم إمام أوغلو ،وقررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة التصويت فى ٢٣ يونيو الجارى بعد طعون تقدم بها حزب العدالة والتنمية بحجة وقوع مخالفات تصويتية أثرت على النتيجة.