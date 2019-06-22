شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: نجاح افتتاح بطولة أمم أفريقيا يليق بمصر ومكانتها الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بحفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019 والذى أقيم على ستاد القاهرة الدولى مساء أمس، مؤكدًا أنه كان افتتاح مبهر يليق بمصر وبقيمتها ومكانتها الدولية.

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وأوضح وهدان، في بيان له، أنه كان مشهد مهيب ورائع لافتتاح أمم إفريقيا على أرض مصر، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الكرة العالمية والإفريقية وسط الجماهير المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تتقدم فى الصناعة والزراعة والبناء والرياضة.

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وأضاف وكيل البرلمان، إلى أن مصر استعدت بشكل جيد لهذه البطولة في وقت قصير، خاصة أنها تمتلك بنية تحتية مميزة، وكان لديها تحد كبير من أجل تقديم عمل هائل يليق بسمعة مصر في القارة الأفريقية ووسط العالم أجمع، لافتا إلى أن ردود الفعل العالمية على افتتاح البطولة أكبر شهادة لمصر أمام العالم كله، ورسالة سلام وأمن وأمان قدمتها مصر عبر كرة القدم والإرادة المصرية للنجاح في زمن قياسي، مضيفًا "مبروك لمنتخب مصر.. البداية الموفقة" .