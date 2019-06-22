"رياضة البرلمان" توصى بالتركيز على تأهيل الشباب بالموزانة العامة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فى ضوء تقريرها حول مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/ 2020، بشأن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بضرورة التركيز على رفع كفاءة رأس المال البشرى، من خلال تقديم تدريب وتأهيل فعال يسهم فى تطوير الأداء وفق أفضل المعايير والمقاييس العالمية، مع التركيز على الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات والأفراد.
وأوضحت اللجنة خلال تقريرها بشأن مشروع الموزانة العامة، أن الاكاديمية أعلنت موافقتها على التقديرات المالية المدرجة من قبل وزارة المالية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019/2020 والمقدرة بمبلغ 324 مليون جنيها.
وترى اللجنة، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قبلة التطوير والتعليم ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان، وتمكينه بالعلم والمعرفة والمهارات اللازمة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وذلك لإعداد وتمكين كوادر متميزة قادرة على قيادة مسيرة التنمية، وضمان اندماج المنطقة اندماجاً كاملاً فى الاقتصاد العالمى، لتحقيق نمو اقتصادى مستدام وعادل.
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