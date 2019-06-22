- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
عاش جمهور منصة سلا، بمهرجان موازين، أجواء حماسية مميزة، في افتتاح الدورة 18 منه، مع الفنانين مصطفى بوركون، وزهيرة الرباطية.
ورقص الحضور الذي حج لمنصة الموسيقى المغربية في النسخة 2019 من المهرجان الأول في افريقيا، مع أغاني الفنان الشعبي مصطفى بوركون، ورددها معه في تفاعل يعكس علاقة الجمهور المغربي بالأغنية الشعبية.
وقدم بورغون عددا من أغانيه المعروفة وهو يعزف على آلة الكمان، منها :”زهري في الحب”، و “شحال تسنيتك ما جيتي”، و”غضبانة”.
وقبل أن يعتلي بوركون المنصة، كانت الفنانة زهيرة الرباطية،قد افتتحت السهرة بتقديمها أغاني مختلفة، من أنماط الشعبي والعيطة .
مسيرة زهيرة الرباطية التي امتدت منذ 2002، توجت بعد 17سنة باعتلاء منصة موازين، وفي رصيدها 5 ألبومات، الأول منها كان مع المغني عبد الله الداودي.
هذا، واعتبر كل من مصطفى بوركون وزهيرة الرباطية في الندوة الصحفية التي سبقت حفلهما بموازين، أن الموسيقى الشعبية تتفوق على جميع الأنماط الأخرى في المغرب.
يذكر أن منصة سلا تحتضن في باقي السهرات نجوما شعبيين آخرين، من بينهم، إكرام العبدية، وزينة الداودية، وعبد الله الداودي.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح موازين 2019.. رقص وغناء رفقة بوركون وزهيرة الرباطية في ليلة “الشعبي” -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.