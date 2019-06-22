أسطورة الكرة الزامبية يرشح “أسود الأطلس” للفوز بـ”الكان”

يوسف العيرجي
وضع كالوشا بواليا نجم منتخب زامبيا السابق، المنتخب الوطني ضمن قائمة المرشحين للفوز بكأس أمم إفريقيا، مصر 2019، التي ستنطلق مساء اليوم الجمعة، وتستمر إلى غاية 19 يوليوز القادم.
وقال بواليا في تصريحات تلفزيونية “المغرب يمتلك مجموعة متجانسة من اللاعبين، بالإضافة لمدرب محنك يعرف خبايا الكرة الإفريقية، وهو ما يؤكد أن هذا المنتخب سيبصم على حضور جيد في نهائيات “الكان”، وسيكون من أقوى المرشحين للظفر باللقب”.
وعن هزيمة “أسود الأطلس” في المباراتين الوديتين ضد كل من غامبيا وزامبيا، أكد نجم الكرة الزامبية أن هاتين المواجهتين لا تعكسان المستوى الحقيقي للمنتخب المغربي، مشيرا أنه متأكد من بصم “أسود الأطلس” على مشاركة جيدة في نهائيات الكأس القارية.
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