خلال الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، اختارت الفرق البرلمانية بمجلس النواب، مسائلة سعد الدين العثماني، حول مغاربة العالم.
واتفقت الفرق البرلمانية على تخصيص سؤال محوري عن مغاربة العالم، خلال الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة الاثنين المقبل.
وتسائل فرق ومجموعة الأغلبية رئيس الحكومة حول السياسة الحكومية للنهوض بأوضاع مغاربة العالم، بينما اختار فريق الأصالة والمعاصرة أن يسائله حول تقييم السياسة الحكومية في هذا المجال.
وفي نفس السياق، سيسائل الفريق الاستقلالي رئيس الحكومة، حول وضعية الجالية المغربية في الخارج، بالتزامن مع الاستعدادات لعملية “عبور 2019”
وتدارس الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، أول أمس الخميس، المعطيات والتدابير المتعلقة بعملية عبور “مرحبا 2019″، واستمع الوزراء لعرض في الموضوع، ألقاه الوزير الوصي على القطاع.
وبحسب معطيات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تمت تعبئة 28 باخرة على مستوى الخطوط البحرية الإحدى عشر، وذلك في إطار عملية “مرحبا 2019″، والتي تمتد من 5 يونيو إلى 15 شتنبر 2019.
وتم تعزيز محورين رئيسين، الأول يتعلق بمحور طنجة المتوسط- الجزيرة الخضراء، وسيتم استغلال 13 باخرة على هذا الخط، ستمكن من القيام بـ53 رحلة في اليوم، بارتفاع 8% مقارنة مع سنة 2018.
ومن المتوقع أن تسجل الطاقة الاستيعابية للمسافرين 47 ألف و210 مسافرا، فيما ستسجل الطاقة الاستيعابية للعربات 12 ألف و895 عربة، أي بارتفاع 11% بالنسبة للمسافرين و13% بالنسبة للعربات مقارنة مع سنة 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل بدء عملية “عبور 2019”.. البرلمانيون يسائلون “العثماني” حول “مغاربة العالم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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