الألعاب الإفريقية.. منتخب الشاطئ يتأهل لنصف النهائي على حساب البلد المستضيف

بلغ المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، مباراة نصف نهاية دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية التي تقام حاليا بشواطئ لرأس الأخضر.

وكانت النخبة الوطنية قد فازت، أمس الجمعة، على منتخب الرأس الأخضر بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمقابلة بالتعادل سبعة أهداف لمثلها.

وسجل أهداف المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في هذه المباراة كل من : نسيم الحداوي (3 أهداف) وعبد الله زروال (هدفان) وعز الدين الحميدي وربيع أبو الطالبي.

وسيواجه المنتخب الوطني في الدور النصف نهائي نظيره النيجيري وذلك يوم غد السبت.