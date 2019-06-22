العثماني يشكر الحكومة الكولمبية لموقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب

خلال استقباله لوزير العلاقات الخارجية بجهورية كولومبيا، كارلوس هولمس تروخيلو، عبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء أمس الجمعة، عن تقدير المغرب لموقف حكومة جمهورية كولومبيا، الداعم لقضية الوحدة الترابية للمملكة، ومساندتها لمخطط الحكم الذاتي.

وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، إن الجانبان خلال مباحثاتهما بالمستوى الجيد لعلاقات الصداقة التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية كولومبيا، حيث يخلد البلدان هذه السنة الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما.

وأكد المسؤولان في هذا الإطار على ضرورة اغتنام فرصة تخليد الذكرى لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي وخاصة في المجال الاقتصادي.

وأوضح المصدر أن المبادلات بين البلدين، تبقى دون مستوى المؤهلات الحقيقية التي يوفرها اقتصادا البلدين، مؤكدين على أهمية تنظيم لقاءات بين رجال الأعمال من البلدين، والاستثمار الأمثل لفرص الشراكة الواعدة المتوفرة.