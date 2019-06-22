اهتف_لتريكة: الأول على قوائم التداول المصرية.. ما السبب؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ظهر وسم #اهتف_لتريكه قائمة أكثر الوسوم تداولًا في مصر، قبل ساعات من مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بمباراة مصر مع زيمبابوي، ودعا النشطاء الذين تفاعلوا مع الوسم الجماهير إلى الهتاف لنجم الأهلي والمنتخب السابق محمد أبو تريكة خلالها.

وحظي الوسم خلال ساعات من إطلاقه "التريند" الأول في مصر بنحو خمسين ألف تغريدة، أشادت جميعها تقريبا بالنجم السابق الذي لن يحضر البطولة بسبب وضعه على قوائم الإرهاب.

وأطلق مشجعو أبو تريكة الوسم بعد توجيهه رسالة دعم للمنتخب عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وصفحته على فيسبوك منتصف الليلة الماضية.

وحصد تعليق أبو تريكة، الذي يعمل محللا بقنوات "بي أن سبورتس"، على المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية على نحو 120 ألف إعجاب وأكثر من عشرة آلاف تعليق ومثلها إعادة نشر أو تغريد.

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وخلال أسبوع واحد، تعد هذه المرة الثانية التي يدشن فيها رواد مواقع التواصل وسما باسم أبو تريكة، حيث سبق وتصدر وسم #تريكه_فوق_اعلامي_العار دعما لنجم المنتخب سابقا بعد أن هاجمه المذيع المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى، ووصفه بالإرهابي والمجرم والخائن والعميل بسبب نعي تريكة للرئيس الراحل محمد مرسي.

ويبدو أن الوسم أزعج السلطات الأمنية التي أطلقت تهديدا مبطنا للجماهير بأنها ستطلق طائرات مسيرة لتصوير وجوه الجماهير كنوع من تأمين المباراة.