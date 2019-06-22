هامبشير: شاحنة تصدم دراجات نارية وتصرع 7 دراجين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 7 أشخاص مصارعهم، يوم أمس الجمعة، في حادث تصادم بين شاحنة وعدة درجات نارية على طريق سريع في ولاية هامبشير الأميركية، في حادث وصف بأنه "مشهد مدمر".

وقالت شرطة هامبشير إن شاحنة من طراز (بيك أب) دودج 2016 اصطدمت بدراجين في منطقة راندولف.

وقالت السلطات إنه سيتم تقديم تفاصيل إضافية أثناء التحقيق في الحادث.

إلى جانب ضحايا الحادث السبعة، قالت شرطة الولاية إنه تم نقل شخصين آخرين إلى مستشفى وادي أندروسكوجين، ونقل أحد الأشخاص جواً إلى مركز ماين الطبية.

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قالت الشرطة إنها لن تعلن هوية القتلى لحين إخبار ذويهم.

وذكرت شرطة الولاية أن أجزاء من الطريق السريع الريفي المكون من حارتين أغلق مساء الجمعة، لعدة ساعات حيث عمل المحققون على تمشيط المكان بحثا عن أدلة بشأن سبب الحادث.

وتقع راندولف على بعد حوالي ساعتين بالسيارة إلى الشمال من مدينة كونكورد، وعلى بعد ثلاث ساعات بالسيارة من بوسطن.