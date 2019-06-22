مصرع 9 أشخاص في تحطم طائرة في هاواي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 9 أشخاص مصارعهم في تحطم طائرة صغيرة، مساء أمس الجمعة، في منطقة نورث شور في جزيرة أواهو في هاواي.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل في هاواي، تيم ساكاهارا، إنه لم يكن هاك ناجون في تحطم طائرة صغرة ذات محركين تابعة لشركة "كينغ إير".

وقع الحادث بالقرب من مطار ديلينغهام الصغير، وهو مطار في منطقة نورث شور. وأغلق الطريق السريع المواجه للمطار في كلا الاتجاهين.

وقال ساكاهارا إن التفاصيل الأخرى للحادث، بما في ذلك ما إذا كانت الطائرة كانت تهبط أم تقلع وقت الحادث، لم تكن معروفة على الفور.

أفاد مسؤولون في البداية أن ستة أشخاص فقط كانوا على متن الطائرة عندما وقع الحادث.