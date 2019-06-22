







وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في وقت سابق من اليوم السبت، عن إخماد الحريق، مؤكدة أن جميع الوثائق والمعلومات الخاصة بمراجعي الدائرة محفوظة داخل أنظمة وحواسيب مركزية معدة لهذا الغرض.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ما سببه حريق 'أحوال المنصور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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