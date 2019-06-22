انخفاض أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح

انخفضت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح بشكل طفيف، فيما استقرت في الأسواق المحلية، اليوم السبت، (22 حزيران 2019). وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120,050 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الجمعة 120.100 دينار. أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 120.500 دينار. سعر شراء الدولار = 119.500 دينار.





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