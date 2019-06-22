تعرف على اسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الاسواق المحلية اليوم السبت

تنشر الخليج 365 اسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الاسواق المحلية، اليوم السبت، (22 حزيران 2019).
وسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 215 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 212 الف دينار.
اما سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي البيع 201 ألف دينار اما سعر الشراء فقد بلغ 198 الف دينار.
علما أن المثقال الواحد هو خمسة غرامات.
اما سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي البيع 201 ألف دينار اما سعر الشراء فقد بلغ 198 الف دينار.
علما أن المثقال الواحد هو خمسة غرامات.
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