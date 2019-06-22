الجشعمي: البرلمان قرر تثبيت فقرة التصويت على الوزارات والدرجات الخاصة بجميع الجلسات المقبلة

عزا النائب عن كتلة الحكمة النيابية خالد الجشعمي، السبت، رفع فقرة استكمال الكابينة الحكومية من جدول اعمال جلسة اليوم إلى عدم إرسال الحكومة أسماء المرشحين إلى البرلمان، مبيناً أن المجلس قرر تثبيت فقرة إكمال التشكيلة الحكومية في جميع الجلسات المقبلة لحين حسمها.
وأضاف الجشعمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مجلس النواب قرر أن تكون هذه الفقرة ثابتة في جميع الجلسات المقبلة لحين حسمها واستكمالها".
يذكر أن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب نشرت، في وقت سابق من اليوم السبت، جدول أعمال الجلسة الخامسة والعشرين المقرر عقدها اليوم، ويخلو الجدول من فقرة استكمال الكابينة الوزارية وفقرة التصويت على الدرجات الخاصة.
وكان مجلس النواب نشر، أمس الأول الخميس (20 حزيران 2019)، جدول أعمال لجلسة اليوم، ويتضمن الجدول فقرتي التصويت على استكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة.
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