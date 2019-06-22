عمليات بغداد تعلن رفع 402 كتلة كونكريتية من العاصمة

وقالت القيادة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد يواصل رفع الكتل الكونكريتية من العاصمة بغداد".

واضافت القيادة، "إذ بلغ مجموع ما تم رفعه (402) كتله كونكريتية خلال الأسبوع الماضي".

