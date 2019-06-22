المركزي للاحصاء: انتاج النفط للربع الأول لعام 2019 بلغ 408 مليون برميل

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، السبت، عن مؤشرات الانتاج النفطي العراقي للربع الأول من عام 2019، مبيناً أن الانتاج في هذه الفترة بلغ 408 مليون برميل.
وقال الجهاز في إحصائية اطلعت عليها الخليج 365، إن "كمية النفط الخام المنتج للربع الأول من عام 2019 بلغت 408 مليون و585 ألف برميل".
وأضاف، أن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 357 مليون و800 الف برميل"، مبيناً أن "معدل سعر البرميل بلغ 60.4 دولاراً".
وكانت وزارة النفط أعلنت في إحصائية لها أن قيمة الإيرادات المتأتية من الصادرات النفطية للربع الأول بلغ 18 ملياراً و330 مليون دولار.
وأضاف، أن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 357 مليون و800 الف برميل"، مبيناً أن "معدل سعر البرميل بلغ 60.4 دولاراً".
وكانت وزارة النفط أعلنت في إحصائية لها أن قيمة الإيرادات المتأتية من الصادرات النفطية للربع الأول بلغ 18 ملياراً و330 مليون دولار.
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