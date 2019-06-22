مقتل مدني بهجوم مسلح شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا النار من اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن مدينة الشعلة شمالي بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث".

