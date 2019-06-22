البرلمان يرفع فقرة التصويت على الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة من جدول أعمال جلسة اليوم

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال الجلسة الخامسة والعشرين المقرر عقدها اليوم السبت، ويخلو الجدول من فقرة استكمال الكابينة الوزارية وفقرة التصويت على الدرجات الخاصة. وكان مجلس النواب نشر، أمس الأول الخميس (20 حزيران 2019)، جدول أعمال لجلسة اليوم، ويتضمن الجدول فقرتي التصويت على استكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة.



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