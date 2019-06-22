وكالة تسنيم: إيران سترد بحزم على أي تهديد أمريكي

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نقلت وكالة تسنيم للأنباء يوم السبت عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن إيران سترد بحزم على أي تهديد أمريكي.
ونسبت الوكالة إلى موسوي قوله ”لن نسمح بأي انتهاك لحدود إيران. وإيران ستواجه بحزم أي عدوان أو تهديد من قبل أمريكا“.
وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ يوم الخميس عندما دمر صاروخ إيراني طائرة استطلاع أمريكية من طراز جلوبال هوك. وقالت طهران إن إسقاط الطائرة المسيرة تم داخل أراضيها في حين قالت واشنطن إنه وقع في المجال الجوي الدولي.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه تراجع عن ضربة عسكرية ردا على إسقاط إيران للطائرة الأمريكية المسيرة وذلك لأنها ربما كانت ستسفر عن مقتل 150 شخصا وألمح إلى أنه مستعد لإجراء محادثات مع طهران.
وقال موسوي ”بغض النظر عن أي قرار يتخذه (المسؤولون الأمريكيون) لن نسمح بأي انتهاك لأراضي الجمهورية الإسلامية“.
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