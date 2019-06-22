انت الان تتابع القضاء: لا موعد بعد لمحاكمة رئيس بلدية #طهران السابق في تهمة قتل زوجته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مدخل الحديقة الوطنية للعاصمة الايرانية طهران في 28 مايو 2019

قال القضاء الإيراني السبت إنه لم يحدد بعد موعداً لمحاكمة رئيس بلدية طهران السابق لاتهامه بقتل زوجته، بحسب وكالة الأنباء الطلابية شبه الرسمية (إيسنا).

وأفادت صحيفة "ايران" الحكومية الأسبوع الماضي أن محمد علي نجفي سيمثل للمحاكمة في محكمة طهران الجنائية في الأول من تموز/يوليو.

وسلم نجفي (67 عاماً) نفسه واعترف بإطلاق النار على زوجته الثانية ميترا أوستاد في 28 أيار/مايو في منزلهما بشمال طهران، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء عن غلام حسين إسماعيلي وهو متحدث باسم القضاء قوله إنه "لم يحدد بعد موعد لجلسة استماع في قضية نجفي".

ونجفي سياسي مخضرم عمل في السابق مستشاراً اقتصادياً للرئيس حسن روحاني ووزيراً للتعليم.

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وانتخب رئيساً لبلدية طهران في آب/اغسطس 2017، لكن استقال في نيسان/ابريل 2018 بعد توجيه محافظين انتقادات له لحضوره حفلاً راقصاً لطالبات مدرسة.

وغطت وسائل الإعلام الرسمية القضية بشكل واسع، وهو أمر نادر في هذا البلد حيث الفضائح التي تطال سياسيين لا تتم عادة الإضاءة عليها عبر الإعلام.

وتزوج نجفي من أوستاد بدون أن يطلق زوجته الأولى وهو أمر غير معتاد في إيران حيث تعدد الزوجات مسموح قانوناً لكن غير محبذ اجتماعياً.

وإذا أدين قد يواجه نجفي عقوبة الإعدام.