انت الان تتابع القضاء: لا موعد بعد لمحاكمة رئيس بلدية #طهران السابق في تهمة قتل زوجته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال القضاء الإيراني السبت إنه لم يحدد بعد موعداً لمحاكمة رئيس بلدية طهران السابق لاتهامه بقتل زوجته، بحسب وكالة الأنباء الطلابية شبه الرسمية (إيسنا).
وأفادت صحيفة "ايران" الحكومية الأسبوع الماضي أن محمد علي نجفي سيمثل للمحاكمة في محكمة طهران الجنائية في الأول من تموز/يوليو.
وسلم نجفي (67 عاماً) نفسه واعترف بإطلاق النار على زوجته الثانية ميترا أوستاد في 28 أيار/مايو في منزلهما بشمال طهران، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.
ونقلت وكالة الأنباء عن غلام حسين إسماعيلي وهو متحدث باسم القضاء قوله إنه "لم يحدد بعد موعد لجلسة استماع في قضية نجفي".
ونجفي سياسي مخضرم عمل في السابق مستشاراً اقتصادياً للرئيس حسن روحاني ووزيراً للتعليم.
وانتخب رئيساً لبلدية طهران في آب/اغسطس 2017، لكن استقال في نيسان/ابريل 2018 بعد توجيه محافظين انتقادات له لحضوره حفلاً راقصاً لطالبات مدرسة.
وغطت وسائل الإعلام الرسمية القضية بشكل واسع، وهو أمر نادر في هذا البلد حيث الفضائح التي تطال سياسيين لا تتم عادة الإضاءة عليها عبر الإعلام.
وتزوج نجفي من أوستاد بدون أن يطلق زوجته الأولى وهو أمر غير معتاد في إيران حيث تعدد الزوجات مسموح قانوناً لكن غير محبذ اجتماعياً.
وإذا أدين قد يواجه نجفي عقوبة الإعدام.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء: لا موعد بعد لمحاكمة رئيس بلدية #طهران السابق في تهمة قتل زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.