شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطيران بالإمارات تدعو المسجلين لديها تفادي التشغيل في المناطق الخطرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (دبي) وجهت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الأمارات العربية المتحدة المشغلين الجويين المسجلين في الدولة بتقييم مناطق الطيران المتأثرة ووضع التدابير اللازمة لتفادي التشغيل في المناطق التي قد تعرض عمليات الطيران المدني للخطر. وجهت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الأمارات العربية المتحدة المشغلين الجويين المسجلين في الدولة بتقييم مناطق الطيران المتأثرة ووضع التدابير اللازمة لتفادي التشغيل في المناطق التي قد تعرض عمليات الطيران المدني للخطر. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذا التوجيه يعد إجراءً احترازياً نظرًا للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة وحرصًا من الهيئة العامة للطيران المدني على أمن وسلامة الطيران.



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