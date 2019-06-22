شكرا لقرائتكم بعد 22 سنة.. أكبر تنظيم نقابي بالجزائر يعين رئيسا جديدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - زكت اليوم الجمعة، المركزية النقابية بالجزائر سليم لباطشة أميناً عاماً للاتحاد العام للعمال الجزائريين، خلفاً لعبد المجيد سيدي السعيد، الذي تربع على عرش أكبر تنظيم نقابي بالبلاد مدة 22 سنة (منذ 1997).
ويعد سلیم لباطشة أحد كوادر المركزية النقابیة، حیث شغل العديد من المناصب في الأمانة العامة، كما شغل منصب الأمین العام للاتحادية الوطنیة لعمال الصناعات الغذائیة.
لباطشة وھو من موالید 1967، حاصل على شھادة جامعیة في الإعلام الآلي، وكان قد بدأ عمله النقابي منذ التسعینیات.
كما كان ابن مدينة جيجل نائباً عن حزب العمال من 2012 إلى 2017.
وقد عرف عن سلیم لباطشة خلافه الشديد مع الأمینة العامة لحزب العمال لويزة حنون، التي كانت قد طردته من حزب العمال سنة 2016 لكنه استطاع أن يسترجع عضويته بقرار من وزارة الداخلیة.
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