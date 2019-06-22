جنرال أخبره أن «150 شخصا سيلقون حتفهم» .. ترامب يعلن أسباب وقف الضربة العسكرية ضد إيران قبل 10 دقائق من الهجوم .. وصحفية تتهمه بإغتصابها في غرفة تغيير ملابس

الموجز - كتابة وإعداد - محمد علي هـاشم

قالت صحيفة روسيا اليوم أن الرئيس الأمركي أعلن أنه أوقف ضربة على إيران قبل 10 دقائق من بدئها.

وتابعت روسيا اليوم ، أن ترامب أكد أنه فرض عقوبات جديدة على طهران أمس، لأنها لن تكون ردا ملائما على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية.

وأضاف ترامب: "كنا على وشك ضرب 3 مواقع في إيران أمس"، مؤكدا أنه "ليس في عجلة من أمره" في التعامل مع إيران.

150 شخصا سيلقون حتفهم

ولفت ترامب في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" إلى أنه أوقف الهجوم بعدما أبلغه أحد الجنرالات أن 150 شخصا سيلقون حتفهم، إذا تم توجيه ضربة إلى المواقع الإيرانية.

وفي وقت، قال ترامب إنه فرض عقوبات جديدة على طهران ليلة الخميس، شدد على أنه لن يسمح لطهران بـ "الحصول على سلاح نووي يوجه ضد الولايات المتحدة وضد العالم" حسب تعبيره.

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صحفية شهيرة تتهم ترامب باغتصابها بغرفة تبديل الملابس

من ناحية أخرى أعلنت كاتبة صحفية أميركية شهيرة في مقابلة، أنّ دونالد ترامب اغتصبها قبل ربع قرن، داخل حجرة لتبديل الملابس في أحد متاجر الثياب الفخمة في نيويورك وذلك بحسب ما نشرته سكاي نيوز ، في اتّهام سارع الرئيس الأميركي إلى نفيه، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقالت الصحفية إيه. جان كارول (75 عاماً)، كاتبة العمود في مجلة "إيل" بنسختها الأميركية، في مقابلة نشرتها مجلة "نيويورك" إنّها في ذاك اليوم الذي لم تعد تذكر ما إذا كان في عام 1995 أو 1996 كانت عند مدخل متجر "بيرغدورف غودمان" في حي "آبر إيست سايد" الراقي حين التقت صدفة بترامب، المطوّر العقاري الذي كانت على معرفة شخصية به.

وأضافت أن ترامب طلب منها أولاً مساعدته في انتقاء هدية لامرأة، فوافقت، قبل أن يكشف لها أنّها هي المرأة التي يريد شراء الهدية لها.

بعدها طلب الملياردير منها أن تجرّب قطعة ملابس واقترح عليها أن يدخل معها حجرة تبديل الملابس فظنّت أنّه يمازحها، لكنّه لم يكن يفعل، إذ حشر نفسه في الحجرة معها وقبّلها عنوة ثم اغتصبها، على حدّ زعمها.

وتابعت الصحفية روايتها فقالت إنّها حاولت مقاومة المعتدي عليها طوال ثوان عديدة، من دون جدوى، قبل أن تتمكن في النهاية من الإفلات منه والفرار.