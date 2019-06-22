جريصاتي تفقد مطمر ومكب النفايات في غزة وتفقد منطقة البقاع الغربي

جال وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ على مطمر ومكب ​النفايات​ في غزة وتفقد ​منطقة البقاع​ الغربي، حيث عقد اجتماعا مع رؤوساء اتحاد بلديات السهل في مركز الاتحاد في ​البقاع الغربي​ واستمع إلى مشاكل رؤوساء البلديات.

وأكد "أولوية ​معالجة النفايات​ من المصدر من خلال قانون نعمل عليه في الوزارة بالتعاون مع ​مجلس النواب​ يصار من خلاله لتطبيق المعالجة والفرز المنزلي مقابل بدل بقيمة عشرة آلاف ليرة تذهب قيمتها للبلديات بدون الصندوق البلدي المستقل"، مشيرا الى أنه "لدينا خطة نموذجية للبقاع الغربي لتصنيف الأراضي الزراعية لمنع ​البناء​ والاعمار في الأراضي الزراعية والتوجه باتجاه المناطق الجبلية".

وأوضح أنه "بالنسبة لمعمل الفرز في ​جب جنين​، هذا المعمل سيعمل قريبا ليستوعب جزء كبير من نفايات المنطقة. أما بالنسبة للمقالع والكساراتقريبا سيكون هناك مخططا توجيهيا للمقالع والكسارات في ​السلسلة الشرقية​"، لافتا الى أنه "فيما يتعلق بمعالجة النفايات في المرحلة المقبلة ستكون هناك معامل تدار من قبل قطاع خاص مع رقابة من ​وزارة البيئة​ وبنفس الوقت اذا استطعنا المعالجة بواسطة التفكك والتجميد بالبيتون أو إقامة مطر صحي".

وأضاف: "هناك مشكلة نذكر منها مسألة النفايات الزراعية منذ مدة أدعيت على اشخاص قاموا برمي أبقار نافقة بالليطاني ومنذ فترة نظمنا حملة لتنظيف الشاطيء وسلمنا شاطيء نظيف أما انتم فعليكم القيام بواجبكم وتحمل المسؤولية بتطبيق القانون في جميع المجالات. فأنتم الضابطة ​العدلية​ في مناطقكم".

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كما شدد على "أهمية معمل فرز النفايات في جب جنين الذي يساهم بتوقيف كل المكبات العشوائية في المنطقة"، وشكر رئيس الاتحاد محمد المجذوب على "الجهود المبذولة من أجل إقامة المعمل والـundp على المساعدة".

ولفت الى أنه "بهذا الإنجاز سيتم تحويل المكب الصحي إلى حديقة عامة"، متمنيا أن "لا ترمي أي بلدية نفاياتها بطريقة عشوائية وأن ننتهي من حرق النفايات إلى غير رجعة. وقد تحدثنا عن موضوع الفرز من المصدر وهناك جهد انجز وجهد على طريق الإنجاز لتأمين مدخول للبلديات بإعادة التدوير".

وأعرب عن أسفه "لأننا لم نتحمل مسؤولياتنا في المراحل السابقة. علينا تحمل مسؤولياتنا مستقبلا بأن لا تقبل البلديات أي تجاوز وعلينا الوقوف إلى جانبهم كدولة بالمساعدة للفرز من المصدر . أما بالنسبة للصرف الصحي المناطق التي لديها كفاية للمعالجة سنساعدها في المعالجة بهدف حماية الليطاني للقفز إلى مرحلة جديدة سنرى ثمارها مستقبلا في منطقة زراعية جميلة علينا حمايتها".