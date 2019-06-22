اللجنة الدولية لحقوق الانسان تكلف السفير ابو سعيد مستشارا لها لشؤون الأمم المتحدة

قامت اللجنة الدولية لحقوق الانسان بتعيين هيثم أبو سعيد سفيرًا خاصًا ومستشارًا لشؤون الأمم المتحدة.
وفي حديث لوكالة "الأنباء الدولية لحقوق الإنسان"، أشار أبو سعيد إلى أن "إضافة هذا التكليف على عمله كمفوّض للشرق الأوسط هو زيادة في منسوب العمل الحقوقي وإصرار من قبل المنظومة الدولية تحقيق العمل مع كل الأفرقاء ذات توجهات مختلفة على عكس ما يعتقد البعض من المسؤولين الذين يحاولون جرّ الهيئة الدولية الى قرارات لمصالحها الخاصة، وها هي تبرهن أداء متعدد الأطراف مع الإعتبار للحقيقة الدامغة من أي اتجاه أتت".
وأضاف أن "المعيار في الموقع المُضاف له داخليًا وإداريًا في اللجنة سيأخذ دائماً معيار الشرعة والعهد الدولي الذي طالما عمل به، وأن الإضافة ستعطي الملفات التي يعمل عليها قوة إضافية في المحفل الدولي من أجل الولوج مع الدول التي لا تحترم الحقوق والمعايير الدولية إلى واقع القبول والعمل بالشرعة الدولية ضمن السياسات الدولية المتبعة".
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