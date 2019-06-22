توقيف شخص أقدم على سرقة عدة مطاعم في مناطق متعدّدة من كسروان والمتن

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع طالت مطاعم ومحلات "سناك" في مناطق متعدّدة من كسروان والمتن من قبل شخص مجهول الهوية، و كان آخرها 17/6/2019، حيث أقدم السارق على الدخول الى مطعم ذات شهرة في محلة زوق مصبح بواسطة الكسر والخلع، وسرق من داخله مبلغ من المال وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة (DVR). على أثر ذلك كلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قطعاتها المختصة للعمل على كشف هوية الفاعل وتوقيفه. ونتيجة المتابعة، تمكنت من تحديد هويته، ويدعى: ج. ق. (مواليد عام 1984، لبناني) وهو من اصحاب السوابق، إذ كان موقوفاً بجرم سرقة لمدة 7 سنوات".
ولفتت الى أنه "جرى تحديد مكان أقامته في محلة النبعة، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بتاريخ 19/6/2019 في محيط مكان أقامته، وضبطت دراجته الآلية المستخدمة في عمليات السرقة، وعثرت بحوزته على حافظتي ذاكرة (USB)، مسروقتان من المطعم المذكور وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بأكثر من 12 عملية سرقة ومحاولة سرقة من مطاعم ومحلات "سناك" في مناطق جونية والكسليك وجعيتا والمنصورية والدكوانة، وانه نفذها بمفرده. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوط المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".
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