توقيف شخص أقدم على سرقة عدة مطاعم في مناطق متعدّدة من كسروان والمتن

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة بواسطة الكسر والخلع طالت مطاعم ومحلات "سناك" في مناطق متعدّدة من ​كسروان​ و​المتن​ من قبل شخص مجهول الهوية، و كان آخرها 17/6/2019، حيث أقدم السارق على الدخول الى مطعم ذات شهرة في محلة ​زوق مصبح​ بواسطة الكسر والخلع، وسرق من داخله مبلغ من المال وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة (DVR). على أثر ذلك كلّفت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي قطعاتها المختصة للعمل على كشف هوية الفاعل وتوقيفه. ونتيجة المتابعة، تمكنت من تحديد هويته، ويدعى: ج. ق. (مواليد عام 1984، لبناني) وهو من اصحاب السوابق، إذ كان موقوفاً بجرم سرقة لمدة 7 سنوات".

ولفتت الى أنه "جرى تحديد مكان أقامته في محلة ​النبعة​، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بتاريخ 19/6/2019 في محيط مكان أقامته، وضبطت دراجته الآلية المستخدمة في عمليات السرقة، وعثرت بحوزته على حافظتي ذاكرة (USB)، مسروقتان من المطعم المذكور وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بأكثر من 12 ​عملية سرقة​ ومحاولة سرقة من مطاعم ومحلات "سناك" في مناطق ​جونية​ و​الكسليك​ و​جعيتا​ و​المنصورية​ و​الدكوانة​، وانه نفذها بمفرده. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوط المرجع المختص، بناءً على إشارة ​القضاء​".