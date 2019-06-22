شدياق بحثت مع رئيس بلدية بعلبك تطوير معمل معالجة النفايات في المنطقة

التقت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية ​مي شدياق​ رئيس بلدية بعلبك ​فؤاد بلوق​ يرافقه رئيس ​البلدية​ السابق العميد ​حسين اللقيس​ ورئيس لجنة ​البيئة​ الدكتور سهيل رعد، حيث تم الاطلاع على آخر المستجدات لتوسعة وتطوير معمل ​معالجة النفايات​ الصلبة والمطمر الصحي اللذين سينتهي العمل منهما خلال اسابيع، بمتابعة وزارة التنمية. ,طلب رئيس البلدية من شدياق رعاية حفل افتتاح المعمل والمطمر الذي سيحدد موعده قريبا كما قدم لها دعوة لحضور ​مهرجانات بعلبك​ الدولية. من جهتها، حيت شدياق الجهود التي تقدمت بها البلدية لانماء المنطقة، كما ابدت استعدادها تقديم الدعم لمنطقة بعلبك، في اطار البرامج والمشاريع التي تعمل عليها الوزارة لاسيما تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات للبلديات.

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