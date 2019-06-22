لفت رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى أنه "يبدو أنّه تحوم فوق قصر العدل في بعبدا ولدى بعض القضاة روائح سالم عكاري وتجارة البناء، من جهة، وأمراضاً نفسيةً بحاجة الى معالجة لدى أخصائيين وليس إلى تسليمهم مهاماً وملفات قضائية يدفع ثمنها الأبرياء".
وأشار الى أنه "سيكون لنا مؤتمراً صحافياً لشرح التفاصيل الأسبوع المقبل، وإذا رغب التفتيش القضائي بالاستماع إلينا وللمعطيات التي بحوزتنا فنحن جاهزون"، مضيفا: "نحن على ثقة بشفافية العهد وخاصة رئيس الجمهورية ميشال عون بالتعاطي بالملفات التي تخص إصلاح القضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر ارسلان: سنعقد مؤتمرا صحافيا وتفوح فوق قصر عدل بعبدا روائح سالم العكاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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