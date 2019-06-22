ارسلان: سنعقد مؤتمرا صحافيا وتفوح فوق قصر عدل بعبدا روائح سالم العكاري

لفت رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير ​طلال أرسلان​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى أنه "يبدو أنّه تحوم فوق ​قصر العدل​ في بعبدا ولدى بعض القضاة روائح سالم عكاري وتجارة ​البناء​، من جهة، وأمراضاً نفسيةً بحاجة الى معالجة لدى أخصائيين وليس إلى تسليمهم مهاماً وملفات قضائية يدفع ثمنها الأبرياء".

وأشار الى أنه "سيكون لنا مؤتمراً صحافياً لشرح التفاصيل الأسبوع المقبل، وإذا رغب ​التفتيش القضائي​ بالاستماع إلينا وللمعطيات التي بحوزتنا فنحن جاهزون"، مضيفا: "نحن على ثقة بشفافية العهد وخاصة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بالتعاطي بالملفات التي تخص إصلاح ​القضاء​".