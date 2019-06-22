توجه عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني بالتهنئة لرؤساء ونواب الرؤساء الذين إنتخبوا مؤخراً على رأس بلديات عكار، مشدداً على "أهمية دورهم في إنماء بلداتهم، ما ينعكس إيجاباً على عكار بشكل عام. كما اشاد بدور محافظ عكار عماد لبكي في هذا المجال وبجهوده الدائمة".
ولفت البعريني الى "أهمية عمل الجميع يداً واحدة بشفافية وصدق، بعيداً عن المناكفات والصراعات، من أجل تحسين البلدات ودعم اهلها وفق خطط إنمائية واضحة، أعلن البعريني عن إستعداده الكامل لأي مساعدة في هذا الإطار"، متعهداً "بذل كل الجهود الممكنة لتلبية المراجعات التي تطلبها البلديات من أجل إنتاجية أفضل".
كانت هذه تفاصيل خبر البعريني مهنئاً رؤساء البلديات المنتخبين: أبدي الإستعداد الكامل لأي مساعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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