الخازن أثنى على الجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة المال: لإنجاز الموازنة قبل تموز

أثنى رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ على "الجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة المال و​الموازنة​، مشدّداً على "ضرورة إنجازها قبل آخر شهر تموز".

ولفت الخازن في تصريح الى أن "ممّا لا شك فيه أن حراك ​لجنة المال والموازنة​ ملفت لأول مرة بجديته وتشدده. فرئيس اللجنة النائب ​إبراهيم كنعان​، ومعه وزير المالية ​علي حسن خليل​ وأعضاء اللجنة، أصرّوا على متابعتهم توصلاً إلى موازنة لا تمسّ بمصالح المواطنين في الحدّ الأدنى حرصاً على إبقاء خفض ​العجز المالي​ في حدود 7.59 في المائة لتظلّ الثقة متساوقة مع شروط مؤتمر"سيدر" والمؤسسات المالية الدولية تفادياً لأحكام التصنيف الائتماني الذي يزعزع مصداقية ​الدولة​ مع المراجع المالية المعنية بإستنهاض ​لبنان​ وعودته إلى مكانته المطلوبة"، مشيرا الى أنه "ما كان لهذا الدفع لينطلق لولا التوصيات التي حث فيها الرؤساء الثلاثة السلطة التنفيذية ولجنة المال والموازنة لإنجاز المهمة، وحتى لا يُقال أن القوى السياسية المتمثلة في ​الحكومة​ و​المجلس النيابي​ مارست إزدواجية أشبه بوضع " البصمة" على القرارات المتعلقة بالموازنة. ويبقى عامل الوقت مهماً ، وبفضل الرعاية التي يوليها رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، لنا ملء الثقة لإقرار هذه الموازنة قبل نهاية شهر تموز".