يوسف ضاهر:السلطة تكرهنا وما يحدث هو نتيجة تراكم الاهمال بتهميش الجامعة

أشار رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر في اجتماع مجلس مندوبي الاساتذة الى أن "السلطة ستبقى تكرهنا كيفما كانت اليوم ولا شك أن ما حدث ويحدث هو نتيجة تراكم الاهمال بتهميش الجامعة وعدم النظر اليها كأحد اركان البناء اللبناني"، مشددا على أن "الازلال الذي يلحق بالاستاذ هو تشجيع على الجهل وترك مقاعد الدراسة"، متسائلا "أين الكارثة لو تركوا لصندوق التعاضد 3.5 مليار ليرة وهناك المليارات المهدورة والمنهوبة واقله المليارات في المرفأ والمطار والكهرباء".
واضاف: "اعطونا حقوقنا واتركونا نعمل باستقلالية واذهبوا الى محصاصاتكم وسياساتكم العوجاء، اتركونا ننصهر مع بعضنا البعض اساتذة وطلابا في قاعات التدريس"، مشيرا الى أننا "في ازمة ولا نتحمل اسبابها"، لافتا الى أنكم "تتحملون مسؤولية الاضراب، ومصير العام الجامعي تتحملون مسؤولية تعطيله".
وأكد اننا "هنا لنأخذ قرارا مصيريا، ويجب ان نفكر بمصير الجامعة والاساتذة والطلاب وسأقبل قرار الاساتذة كيفما أتت النتيجة".
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