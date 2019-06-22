افاد مراسل "النشرة" في صيدا، انه من المقرر، أن تشهد مدينة صيدا ظهر غد الأحد، أولى التحركات الاحتجاجية الرافضة لـ "صفقة القرن" الاميركية، حيث دعت "هيئة علماء المسلمين" و"رابطة علماء فلسطين في لبنان" الى "ملتقى العلماء الموسع" لتسطير الموقف الشرعي، والوقوف في وجه "صفقة القرن" الاميركية والتطبيع مع العدو الصهيوني، ودعوة علماء الأمة لأخذ دورهم والقيام بواجبهم في الدفاع عن قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية الأمة "فلسطين".
وسيعقد "الملتقى" عند الساعة الواحدة ظهر غد الاحد في 23 حزيران الجاري، أي قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي في المنامة - البحرين بيومين فقط (24 و25 حزيران 2019)، في قاعة مسجد "الحسين" في صيدا، تحت شعار "لا.. لصفقة القرن المشؤومة.. لا.. لمؤتمر البحرين.. لا.. للتطبيع مع العدو".
وأوضح مسؤول العلاقات العامة والاعلام في "رابطة علماء فلسطين في لبنان" الشيخ علي اليوسف لـ "النشرة"، ان الملتقى يرفع شعارات التنديد بسياسة التطبيع والاستسلام مع العدو الصهيوني ورفعا للصوت في وجه "مؤتمر البحرين" وتضامنا مع الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، وقد تداعى اليه علماء دين فلسطينيون ولبنانيون من مختلف المناطق، لتسطير الحكم الشرعي وهو قطعا تحريم أي تطبيع مع العدو الصهيوني مهما كانت المبررات، هدفنا الحفاظ على القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والملسمين المركزية، نريد ان نرفع الصوت عاليا لنقول لا للانبطاح امام العدو، وسيكون صوت العلماء قويا مدويا وهو يسطر الموقف الشرعي في لحظة تاريخية دقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: علماء دين لبنانيون وفلسطينيون يعلنون من صيدا غدا موقفا شرعيا رافضا لـ "صفقة القرن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.