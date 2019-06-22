القوات الأميركية تستعد لإجلاء مئات المتعاقدين من قاعدة عسكرية بالعراق

أفادت مصادر أمنية عراقية لوكالة "رويترز" بأن "القوات الأميركية تستعد لإجلاء مئات المتعاقدين من قاعدة "بلد" الجوية بسبب تهديدات أمنية محتملة"، مشيرة إلى أن "الإجلاء سيحصل قريبا وسيتم على مرحلتين".
ومن المتوقع أن يغادر القاعدة الجوية نحو 400 متعاقد أميركي يعملون مع شركتي "لوكهيد مارتن" و"ساليبورت غلوبال".
ويذكر أن الخبراء الأميركيون يدربون العسكريين العراقيين في قاعدة "بلد" الواقعة شمالي العاصمة العراقية بغداد.
ولم توضح المصادر ماهية "التهديدات الأمنية" التي يدور الحديث عنها، ولكن في الفترة الأخيرة أطلقت صواريخ "كاتيوشا" على مواقع عسكرية ومدنية في بغداد ومحافظات عراقية أخرى.
ومن بين المناطق التي تم استهدافها بالصواريخ المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي تضم مباني حكومية وسفارات أجنبية، بما فيها السفارة الأميركية.
وأكدت القوات الأمنية العراقية أنها ستتخذ إجراءات رادعة ضد الهجمات.
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