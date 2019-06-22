القوات الأميركية تستعد لإجلاء مئات المتعاقدين من قاعدة عسكرية بالعراق

أفادت مصادر أمنية عراقية لوكالة "​رويترز​" بأن "​القوات​ الأميركية تستعد لإجلاء مئات المتعاقدين من قاعدة "بلد" الجوية بسبب تهديدات أمنية محتملة"، مشيرة إلى أن "الإجلاء سيحصل قريبا وسيتم على مرحلتين".

ومن المتوقع أن يغادر ​القاعدة​ الجوية نحو 400 متعاقد أميركي يعملون مع شركتي "لوكهيد مارتن" و"ساليبورت غلوبال".

ويذكر أن الخبراء الأميركيون يدربون العسكريين العراقيين في قاعدة "بلد" الواقعة شمالي العاصمة العراقية ​بغداد​.

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ولم توضح المصادر ماهية "التهديدات الأمنية" التي يدور الحديث عنها، ولكن في الفترة الأخيرة أطلقت ​صواريخ​ "كاتيوشا" على مواقع عسكرية ومدنية في بغداد ومحافظات عراقية أخرى.

ومن بين المناطق التي تم استهدافها ب​الصواريخ​ المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي تضم مباني حكومية وسفارات أجنبية، بما فيها ​السفارة الأميركية​.

وأكدت القوات الأمنية العراقية أنها ستتخذ إجراءات رادعة ضد الهجمات.