المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية: هدف الأعداء هو نزع سلاح ايران

أكّد المتحدث باسم ​القوات المسلحة​ ال​ايران​ية أن "هدف الأعداء هو نزع سلاح ايران"، مشيرًا إلى أن "أي خطأ عسكري من ​أميركا​ وحلفائها في المنطقة بحقّنا هو ك​إطلاق نار​ على مخزن بارود".

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