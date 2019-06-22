لفت قائد ​القوات​ الجو فضائية في الحرس الثوري ال​إيران​ي العميد أمير علي حاجي زادة الى إن "إيران تشعر بالفخر بعد إسقاط الطائرة التجسسية الأمريكية المتطورة للغاية ب​منظومة​ صاروخية إيرانية الصنع". واشار قائد القوات الجوية الإيرانية في تصريحات لقناة "المسيرة" اليمنية الى إن "​طهران​ ليست بحاجة لصناعة طائرات مسيرة شبيهة بالأميركية فلدينا القدرة على تصميم وصناعة طائرات متطورة بجهود ذاتية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري الايراني: نفتخر باسقاط طائرة اميركية بمنظومة ايرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.