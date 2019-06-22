مقتل ثلاثة أشخاص في حريق مبنى بوسط باريس

أعلنت هيئة إدارة الأطفاء في ​باريس​ عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر بجروح بالغة اثر حريق اندلع في وقت مبكر في مبنى بوسط باريس وكد متحدّث باسم دائرة الإطفاء في باريس إصابة 27 شخصاً بجروح طفيفة وتسمم من الدخان المنبعث من المبنى المؤلف من ستة طوابق ويضمّ مقهى وحماماً ومساكن في الدائرة الحادية عشرة في العاصمة الفرنسية.

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