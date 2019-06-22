مقتل 9 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بولاية هاواي الأميركية

أعلنت وزارة النقل في ولاية ​هاواي​ الأميركية عن مقتل 9 أشخاص في ​تحطم طائرة​ بالولاية، مشيرة الى أن الطائرة من طراز كينغ إير، سقطت قرب مطار ديلينغهام. ولم يتضح سبب التحطم حتى الآن.

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